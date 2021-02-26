В Москве презентуют «Моабитские тетради» Мусы Джалиля

В московском книжном магазине «Библио-Глобус» 27 февраля состоится презентация книги поэта-героя Мусы Джалиля «Моабитские тетради».

Это четырехъязычное издание легендарных тетрадей М.Джалиля. Книга вышла в свет в Оренбурге на татарском, русском, английском и немецком языках к 115-летию со дня рождения поэта-героя. Ее издатели – Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» и Оренбургское книжное издательство им. Г.П. Донковцева.

О судьбе автора и его последних стихах расскажут издатель, переводчик и историк Игорь Храмов, заместитель главного редактора «Литературной газеты» Леонид Колпаков, представители Полпредства Татарстана и другие гости.

«Моабитские тетради» – знаменитый поэтический сборник выдающегося татарского поэта, участника антифашистского подполья Мусы Джалиля (1906-1944). Произведения, написанные им во время заключения в берлинской тюрьме Моабит, в ожидании смертного приговора, разными путями попали после войны в Советский Союз.

25 апреля 1953 года «Литературная газета» опубликовала сенсационную подборку из шести стихотворений Мусы Джалиля. Они, как возвращение честного имения героя, вышли в свет в переводе Ильи Френкеля.

В 1956 году поэту присвоили звание Героя Советского Союза за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1957 году за цикл стихов «Моабитские тетради» Мусе Джалилю была присуждена Ленинская премия в области литературы и искусства.

Оригиналы тетрадей хранятся в фондах Национального музея Татарстана и выносятся только раз в году, в день рождения поэта-героя.

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