Василь Шайхразиев встретился с активом татарских общественных организаций города Астрахани

Сегодня, 25 февраля, в рамках реализации Стратегии татарского народа, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с активом Астраханской региональной общественной организации – Общества татарской национальной культуры “Дуслык” и представителями татарского национально-культурного движения Астраханской области.

В ходе встречи Вице-премьер РТ рассказал соотечественникам о проектах, реализуемых Всемирным конгрессом татар, поделился планами на 2021 год. Основной темой беседы стал документ “Татары: стратегия действия”, принятый на заседании Национального собрания. Василь Шайхразиев призвал соотечественников опираться на Стратегию, как на основной документ.

В заключении мероприятия были вручены Благодарственные письма и медали Всемирного конгресса татар.

Медаль Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед татарским народом» вручена Гоголевой Надежде Викторовне – директору МБОУ “СОШ № 74 имени Габдуллы Тукая” г. Астрахани. Благодарственным письмом Всемирного конгресса татар за большой вклад в развитие языка, культуры и сохранение традиций татарского народа награждена Бикбаева Роза Сафаровна – заместитель председателя региональной общественной организации «Дуслык».

За вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций татарского народа членам общества татарской национальной культуры «Дуслык» Аджгильдеевой Галие Ахтямовне, Гусейновой Танзиле Равилевне и Вафину Рахимзяну Салиховичу объявлена Благодарность Президента Республики Татарстан.

Кроме того, Всемирный конгресс татар передал татарскому национальному культурному обществу «Дуслык» сертификат на приобретение национальных костюмов.

В завершение встречи гостям был представлен концерт популярного певца татарской эстрады, Заслуженного артиста Республики Татарстан и Республики Башкортостан Ришата Тухватуллина и творческих коллективов Астраханской области.