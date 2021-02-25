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Данис Шакиров встретился с заместителем Губернатора Ярославской области Андреем Шабалиным

Данис Шакиров встретился с заместителем Губернатора Ярославской области Андреем Шабалиным

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 25.02.2021 0 5

Сегодня в рамках рабочей поездки в Ярославскую область руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров встретился с заместителем Губернатора Ярославской области Андреем Шабалиным. В ходе встречи стороны обсудили вопросы и меры поддержки по сохранению и развитию татарского языка, культуры и искусства в области.

Также во встрече принял участие председатель РНКАТ Ярославской области Ясави Хазипов.
На сегодняшний день в Ярославской области проживают около 5 тысяч татар.

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