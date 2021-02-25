Сегодня в рамках рабочей поездки в Ярославскую область руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров встретился с заместителем Губернатора Ярославской области Андреем Шабалиным. В ходе встречи стороны обсудили вопросы и меры поддержки по сохранению и развитию татарского языка, культуры и искусства в области.

Также во встрече принял участие председатель РНКАТ Ярославской области Ясави Хазипов.

На сегодняшний день в Ярославской области проживают около 5 тысяч татар.