В Ярославле состоялась встреча актива татарских организаций Центрального федерального округа

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров в ходе поездки в Ярославскую область встретился с руководителями татарских общественных организаций Центрального федерального округа. Заседание прошло в рамках реализации документа “Татары: Стратегия действия”.

Данис Шакиров поприветствовал соотечественников от имени заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Василя Шайхразиева. Он рассказал о мероприятиях, проводимых Всемирным конгрессом татар в 2020 году. Как отметил руководитель Исполкома, с каждым годом расширяется география таких конкурсов, как ” Татар кызы”,” Джалиловские чтения”, также акция “Татарча диктант”. В этом году планируется довести число участников акции до одного миллиона человек. Руководитель Исполкома призвал соотечественников быть активными.

На встрече обсуждались мероприятия текущего года. В марте планируется проведение Форума предпринимателей татарских сел России, а в апреле в Казани соберутся руководители региональных организаций татарских женщин “Ак калфак”. Участники сегодняшнего заседания обсудили подготовку к этим мероприятиям.