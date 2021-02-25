Данис Шакиров возложил цветы к мемориальной доске Героя Социалистического труда Ахмета Ахмерова

Сегодня, руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров возложил цветы к мемориальной доске Героя Социалистического труда Ахмерова Ахмета Ибатулловича.

Ахмеров Ахмет Ибатуллович родился в селе Татарские Выселки ныне Ставропольского района Самарской области. В 1932 году семья Ахмеровых переехала в Ярославль. Ахмет Ахмеров был на фронте Великой Отечественной войны с августа 1943 года и весь боевой путь прошёл в рядах 13-го гвардейского воздушно-десантного ордена Суворова стрелкового полка. Командиром отделения разведки участвовал в освобождении Киева, воевал в Венгрии, Чехословакии, позже — в Манчжурии, награждён боевыми орденами.

После демобилизации в декабре 1946 года вернулся на Ярославский шинный завод, работал сборщиком автомобильных покрышек. 8 лет подряд был лучшим по профессии. Ахмеров Ахмет Ибатуллович удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Закончил школу рабочих корреспондентов, его статьи публиковались в газетах «Правда», «Советская Россия», «Труд», «Северный рабочий». В течение трёх лет Ахмет Ибатуллович был депутатом Ярославского областного Совета народных депутатов. Он скончался 25 августа 1978 года. На его 90-летие в июле 2010 года на доме № 93 по ул. Свердлова г. Ярославля, где жил Герой, была открыта мемориальная доска.