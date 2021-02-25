Председатель Национального Совета посетил мечеть села Солянка

Сегодня в рамках рабочего визита в Астраханскую область заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев посетил мечеть села Солянка. Мечеть Солянка находится в одноименном селе Наримановского района Астраханской области.

Солянка – это небольшой пригородный населенный пункт, являющийся сельским административным центром. Солянка представляет собой одно из крупных татарских сел региона. Население по переписи 2010 года составляет 3 738 человек. Около 70% населения составляют татары. Польский писатель, востоковед и путешественник, граф Я. Ю. Потоцкий сообщал, что в 1797 году в Солянке было 7 мечетей, поселение уже было оседлым и делилось на 7 кварталов – «махалля» со своим названием и советом – «махаллятом» во главе.

Все 7 мечетей Солянки были закрыты для верующих в 30-х годах прошлого столетия в результате борьбы партии и правительства против веры в Бога у людей. Здания мечетей, храмов и других молельных домов уничтожались либо использовались по другому назначению, например, для хозяйственных нужд местных органов власти. Так или иначе, многие религиозные сооружения в Солянке были утрачены.

В начале 90-х годов в Солянке организовали мусульманскую общину, которая на пожертвованные денежные средства в 1991 году начала возводить новую мечеть. Открытие её состоялось 28 мая 1996 года. На сегодняшний день имам-хатыбом мечети является Басыр хазрат Бахмутов.