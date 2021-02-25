В Казани подвели итоги ежегодной премии «Сәмрух»

24 февраля в КРК «Пирамида» прошла торжественная церемония награждения победителей VI Ежегодной республиканской премии в области поддержки одаренных детей и талантливой молодежи «Сәмрух».

Премия проводится общественным фондом «Сәләт» при поддержке Правительства РТ, начиная с 2015 года, по 13 номинациям: «Директор года», «Старший вожатый года», «Вожатый года», «Алан года», «Сәлкеш года», «Клуб года», «Напарники года», «Руководитель форума», «Наставник года», «Партнер года», «Сәләт поет», «Стипендия Сәләт».

В этом году организаторами была выдвинута новая номинация – «Инициатива года», в рамках которой рассматривались проекты участников, реализующиеся в рамках деятельности региональных клубов «Сәләт» и проектных групп Школы актива «Сәләт».

Первый заместитель министра по делам молодежи Тимур Сулейманов поздравил всех победителей и подчеркнул, что «Сәләт» — это большая семья, в которой выросло не одно поколение талантливых детей, подростков и молодежи: “Ежегодная премия «Сәмрух» – это место встречи участников и воспитанников «Сәләт» разных лет, где подводят итоги года минувшего и озвучивают именно наиболее активных членов сообщества”.

Он также отметил, что каждый из победителей сегодня получил по 50 тыс. рублей. Это деньги, которые были собраны детьми, их родителями, вожатыми, руководителями проектов и друзьями «Сәләт» на платформе fund.selet.biz, что является ещё одним подтверждением ценности их вклада.

Победитель в номинации «Ел сәлкеше» – «Сәлкеш года» Нариман Вильданов подчеркнул: «Для меня участие в премии «Сәмрух» – это, прежде всего, колоссальный опыт. Сәләт – это пространство возможностей. Я здесь уже с 2016 года».

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