Руководитель Исполкома ВКТ прибыл в Ярославль

25-26 февраля 2021 года руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Д.Ф. Шакиров находится с рабочим визитом в Ярославской области. Здесь состоится целый ряд деловых встреч. В частности, сегодня запланированы рабочие встречи с заместителем Губернатора Ярославской области А.Ю. Шабалиным, а также круглый стол с руководителями и активом татарских общественных организаций Центрального федерального округа.

Начался рабочий визит Д.Ф. Шакирова в Ярославль с посещения Соборной мечети города. На месте присутствовал и руководитель Культурно-просветительского мусульманского центра «Дуслык» К.Я. Хайруллин, который является основателем татарской общины в Ярославле.

Илюзя Абульханова