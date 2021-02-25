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Руководитель Исполкома ВКТ прибыл в Ярославль

Руководитель Исполкома ВКТ прибыл в Ярославль

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 25.02.2021 0 15

25-26 февраля 2021 года руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Д.Ф. Шакиров находится с рабочим визитом в Ярославской области. Здесь состоится целый ряд деловых встреч. В частности, сегодня запланированы рабочие встречи с заместителем Губернатора Ярославской области А.Ю. Шабалиным, а также круглый стол с руководителями и активом татарских общественных организаций Центрального федерального округа.

Начался рабочий визит Д.Ф. Шакирова в Ярославль с посещения Соборной мечети города. На месте присутствовал и руководитель Культурно-просветительского мусульманского центра «Дуслык» К.Я. Хайруллин, который является основателем татарской общины в Ярославле.

Илюзя Абульханова

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