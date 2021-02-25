Татарское онлайн медресе набирает популярность

Чуть больше месяца прошло со старта первого татарского онлайн-медресе. За этот период работы количество его пользователей превысило 23 000 человек! Примечательно, что 7,43% составляют пользователи от 18 до 24 лет, 37,1% – от 25 до 44 лет, 51,8% – от 45 и старше 55.

При этом активный интерес к медресе проявили «онлайн-шакирды» не только из Татарстана, но и из регионов России: Башкортостана, Московской и Ульяновской области, Москвы. Кроме того, на инновационном обучающем ресурсе получают знания по основам ислама также и татарские соотечественники из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Турции, Австралии, США, Германии, Ирландии, Канады, Финляндии, Египта, ОАЭ.

Татарское онлайн-медресе — это уникальная современная образовательная площадка, которая подняла на качественно новый уровень первую ступень исламского образования в Татарстане — примечетские курсы. Онлайн-медресе поможет легко и быстро получить начальное религиозное образование тем, кто проживает вдали от мечетей или по разным причинам не имеет возможности посещать очные примечетские курсы. Новый проект реализован ДУМ РТ и подведомственным ему ИД «Хузур» в рамках Года родных языков и народного единства, объявленного в Республике Татарстан. Доступ к онлайн-медресе можно получить и через специальное бесплатное мобильное приложение, разработанное для смартфонов на базе iOS и Android. Приложение называется “Татар мәдрәсәсе”. Скачать бесплатно его можно в Play Маркете и App Store.

dumrt.ru