17 февраля казыю Юго-Западного региона Татарстана Инсафу хазрату Залалетдинову исполнилось 45 лет, также исполняется 25 лет со дня его вступления в должность имам-мухтасиба Тетюшского района.

19 февраля, в связи с этим знаменательным событием, в Тетюши с рабочим визитом прибыли Главный казый республики Татарстан Джалиль хазрат Фазлыев, мудир медресе им.1000-летия принятия Ислама Ильяс хазрат Зиганшин, руководитель общественной организации “Татарская национально-культурная автономия Ульяновской области” Рафаэль хазрат Назмутдинов, председатель Тетюшского землячества г. Казани Харис Бадретдинович Камалиев. Сначала гостей принял глава Тетюшского муниципального района Рамис Хатипович Сафиуллов. Он высоко оценил 25-летнюю духовную деятельность Инсафа хазрата и наградил его Благодарственным письмом администрации района.

Основная часть торжественных мероприятий продолжилась в центральной мечети. Джалиль хазрат вел праздничную пятничную молитву, прочитав поучительную и содержательную проповедь. В своем обращении к прихожанам он отметил, что красоту и величие нашей религии каждый человек должен демонстрировать на собственном примере. По мнению Баш казыя, это поможет устранить многие недоразумения, которые могут возникнуть на этнической и религиозной почве. Джалиль-хазрат прочитал дуа с просьбой о ниспослании мира и благополучия району и всему Татарстану. Джалиль хазрат очень душевно с добрыми словами напутствия поздравил Инсафа хазрата с 25-летием со дня вступления в должность имама-мухтасиба Тетюшского района, дал высокую оценку его работе в качестве казыя Юго-Западного региона республики.

Инсаф хазрат в 1997 году окончил наше учебное заведение – медресе имени 1000-летия принятия Ислама. В связи с этим особые слова поздравления ему адресовал его наставник Ильяс хазрат Зиганшин: “Он в очень молодом возрасте вступил в должность мухтасиба в многонациональном Тетюшском районе. Установил тесные контакты с представителями всех национальностей и вероисповеданий, вел все дела с честью, одинаково напутствуя и молодых и пожилых. И пусть он и впредь будет так радовать нас своими делами!”. От имени Всемирного конгресса татар он вручил юбиляру медаль “За большие заслуги перед татарским народом”.

По случаю своего большого юбилея Инсаф хазрат получил и другие значимые награды. За укрепление межнационального и межконфессионального согласия, развитие духовных ценностей Ислама и успешную деятельность в ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин наградил его медалью “Бердэмлек”.