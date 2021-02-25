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Василь Шайхразиев встретился с Губернатором Астраханской области

Василь Шайхразиев встретился с Губернатором Астраханской области

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 25.02.2021 0 4

Сегодня в рамках рабочего визита в Астраханскую область заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев встретился с Губернатором Астраханской области И.Ю. Бабушкиным. Встреча состоялась в здании Администрации губернатора.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы и меры поддержки по сохранению и развитию татарского языка, культуры и искусства в области. На сегодняшний день в Астраханской области насчитывается около 70 тысяч татар. Столица дважды принимала у себя Федеральный Сабантуй.

Напомним, завтра в г. Астрахани состоится очередное окружное заседание актива татарских общественных объединений Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

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