Василь Шайхразиев встретился с Губернатором Астраханской области

Сегодня в рамках рабочего визита в Астраханскую область заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев встретился с Губернатором Астраханской области И.Ю. Бабушкиным. Встреча состоялась в здании Администрации губернатора.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы и меры поддержки по сохранению и развитию татарского языка, культуры и искусства в области. На сегодняшний день в Астраханской области насчитывается около 70 тысяч татар. Столица дважды принимала у себя Федеральный Сабантуй.

Напомним, завтра в г. Астрахани состоится очередное окружное заседание актива татарских общественных объединений Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.