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В школе № 74 г. Астрахани открыли бюст великому татарскому поэту Габдулле Тукаю

В школе № 74 г. Астрахани открыли бюст великому татарскому поэту Габдулле Тукаю

в Новости, Слайдер, События недели, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 25.02.2021 0 18

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев в ходе поездки в Астраханскую область возложил цветы к памятнику великому татарскому поэту г. Тукаю. Напомним, памятник был открыт в сквере имени Г. Тукая в мае 2013 года.

В городе есть школа, носящая имя поэта. Василь Шайхразиев посетил учебное заведение № 74. Гостей встретили с национальными песнями и чак-чаком. Дети и учителя рассказали о деятельности школы.

День приезда гостей из Казани стал двойным праздником. Во дворе школы открылся бюст Габдуллы Тукая. Председатель Национального Совета принял участие в церемонии.

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