В школе № 74 г. Астрахани открыли бюст великому татарскому поэту Габдулле Тукаю

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев в ходе поездки в Астраханскую область возложил цветы к памятнику великому татарскому поэту г. Тукаю. Напомним, памятник был открыт в сквере имени Г. Тукая в мае 2013 года.

В городе есть школа, носящая имя поэта. Василь Шайхразиев посетил учебное заведение № 74. Гостей встретили с национальными песнями и чак-чаком. Дети и учителя рассказали о деятельности школы.

День приезда гостей из Казани стал двойным праздником. Во дворе школы открылся бюст Габдуллы Тукая. Председатель Национального Совета принял участие в церемонии.