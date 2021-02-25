О проведении Межрегионального конкурса чтецов «Жизнь моя песней звенела в народе»

Национальный культурный комплекс с. Аракаево в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Свердловской областью и Республикой Татарстан, в честь 115-летия великого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля, проводит Областной конкурс чтецов «Жизнь моя песней звенела в народе».

Конкурс проводится с целью речевого развития и формирования интереса к художественному слову жителей Свердловской области, умения чувствовать красоту и выразительность поэтического слова.

К участию приглашаются жители Свердловской области – любители и ценители поэзии, интересующиеся жизнью и творчеством писателей-фронтовиков.

Межрегиональный конкурс чтецов «Жизнь моя песней звенела в народе» проводится 21 марта 2021 года в онлайн-формате:

– на официальном сайте государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» (www.somb.ru),

– на официальном сайте Муниципального учреждения культуры «Национальный культурный комплекс с.Аракаево» (http://arakaevo.kulturu.ru),

– на канале Муниципального учреждения культуры «Национальный культурный комплекс с.Аракаево» на видеохостинге «Ютуб» (www.youtube.com/channel/UCKbokwr7ejsyVVGvyT2Zrdw),

– в группах Муниципального учреждения культуры «Национальный культурный комплекс с.Аракаево» в социальных сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/salavatarakaevo) и «Одноклассники» (https://ok.ru/calavat.gubaev).

Для участия в конкурсе необходимо до 9 марта 2021 года направить заполненную заявку со ссылкой на видеозапись в адрес организаторов (Приложение 1) на e-mail: [email protected]

Форма заявки

Положение конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Исполнение произведений: М. Джалиль на татарском языке»;

«Исполнение произведений: М. Джалиль на русском языке»;

«Исполнение произведений: писатели-фронтовики на татарском языке»;

«Исполнение произведений: писатели-фронтовики на русском языке»;

«Коллективное исполнение произведений: писатели-фронтовики»;

«Молодые Джалиловцы».

Возрастные категории в номинациях конкурса:

от 6 до 13 лет (включительно);

от 14 до 18 лет (включительно);

от 19 до 60 лет (включительно);

от 60 и старше.

Конкурс чтецов будет проходить 15 февраля 2020 года в помещении МУК НКК с. Аракаево (Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Аракаево, ул. Молодёжная, 14а)

В день проведения конкурса заезд и регистрация участников с 11.00 до 12.00 часов в фойе муниципального учреждения культуры «Национальный культурный комплекс с. Аракаево».

Контактная информация:

Губаев Салават Сагетдинович, директор МУК НКК с. Аракаево, тел.: 89533800094;

Губаева Эльвира Кашаповна, заместитель директора МУК НКК с. Аракаево, тел.: 89045475631.

tatur.tatarstan.ru