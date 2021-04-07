Алькинская школа достойно выступила на фестивале «Халкым минем-2021″

На межмуниципальном творческом фестивале «Халкым минем-2021», который прошёл в селе Алькино 3 апреля, было много участников из местной школы.

Фольклорная группа учителей «Мирас» заняла призовое 3 место, наша юная вокалистка Хабибуллина Амина, воспитанница детского сада «Улыбка», заняла 1 место в номинации «Художественное слово».

Также заняли призовые места Асылгариева Руфиля, ученица 5 класса (3 место), Калимуллин Расуль, ученик 2 класса (2 место).

Наш учитель родного языка и литературы Латыпов Искандар Абубакирович занял призовое 2 место в номинации «Художественное слово».

Танцевальные коллективы «Импульс» и «Шатлык» выступили с народными танцами и были награждены дипломами участников.

Мы поздравляем всех с призовыми местами и желаем дальнейших творческих успехов!

samtatnews.ru