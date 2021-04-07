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Председатель Национального совета встретился с главой Администрации Бахчисарайского района Республики Крым

Председатель Национального совета встретился с главой Администрации Бахчисарайского района Республики Крым

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 07.04.2021 0 7

В рамках рабочей поездки в Республику Крым, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с главой Администрации Бахчисарайского района Республики Крым Людмилой Пучковой  и ознакомился с Домом культуры в поселке городского типа Почтовое Бахчисарайского района.

В здании был проведен капитальный ремонт при поддержке Республики Татарстан. В скором времени планируется открытие. Здесь будут проводится различные культурные мероприятия, Дом культуры станет центром притяжения для наших соотечественников.

Как отметила глава Администрации Бахчисарайского района, Татарстан оказал помощь в ремонте школ и постройке новых зданий. Кроме того, ученики школ и творческие коллективы регулярно участвуют в различных конкурсах, проводимых Республикой Татарстан, много муниципальных и государственных служащих проходят обучение в университетах РТ.

“Наши творческие коллективы с нетерпением ждут, когда новый Дом культуры распахнет двери и подарит возможность заниматься творчеством. Мы благодарим Республику Татарстан за такую возможность и надеемся, что наше плодотворное сотрудничество с будет продолжаться и в дальнейшем,” – сказала Людмила Пучкова.

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