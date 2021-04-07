В Петрозаводске провели традиционные уроки дружбы

Представители общественных объединений Петрозаводска провели уроки дружбы. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Петрозаводского городского округа.

В ходе занятий учащимся рассказали о национальном многообразии и культурных традициях народов, проживающих на территории Карелии.

Общественные объединения Петрозаводска продолжают активную работу, направленную на социальную адаптацию мигрантов.

Так, на этой неделе представители Карельской региональной общественной организации «Общество татарской культуры «Чулпан» и АНО «Северные инициативы» провели традиционные уроки дружбы.

На занятиях, организованных в рамках проекта «Рецепт дружелюбного сотрудничества», на этот раз побывали восьмиклассники петрозаводской средней школы № 35. В ходе беседы председатель КРОО «Общество татарской культуры «Чулпан» Фарида Фадеева познакомила учащихся с костюмами народов, проживающих на территории Карелии, показала ребятам мультипликационные фильмы, снятые по мотивам сказок татарского писателя Габдуллы Тукая на студии «Татаркино», рассказала о важности сохранения родного языка. В исполнении заслуженного работника культуры РК, педагога Специализированной школы искусств Фариды Хисмятовой дети услышали музыкальные произведения разных народов. По окончании встречи директор школы Елена Прожеева поблагодарила гостей, подчеркнув важность такой работы: на уроках дружбы молодежь узнает о многообразии культур и национальных традициях, постигает правила добрососедских отношений.

Еще одно занятие в конце марта прошло в Беломорско-Онежском филиале Госуниверситета морского и речного флота. Представители общественных объединений рассказали курсантам о татарской культуре и истории, о «Рецепте дружелюбного сотрудничества» и участниках проекта, который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Слушателям был предложен материал, посвященный традиционным блюдам народов, проживающих в нашей республике, – азербайджанцев, армян, грузин, евреев, марийцев, поляков, татар, украинцев и эстонцев Карелии. Пособие было подготовлено на основе сборника «Сердцем принять Русский Север». Также в ходе беседы доктор политических наук, профессор ПетрГУ, член Общественной палаты РК Мария Питухина рассказала об основах формирования административно-территориального деления Российской Федерации с учетом такого критерия, как «национальное расселение».