В Казани пройдет IV Международный кулинарный конкурс-фестиваль имени Юнуса Ахметзянова

В выставочном центре «Казанская ярмарка» 9-10 апреля пройдет IV Международный кулинарный конкурс-фестиваль имени Юнуса Ахметзянова среди профессионалов кулинарного искусства и предприятий общественного питания Татарстана. Об этом сообщила директор Ассоциация рестораторов и отельеров Казани и РТ Галина Шарафутдинова.

«Кулинары продемонстрируют свое умение в приготовлении национального обеда. Во второй раз одним из этапов конкурса станет „Кухни народов мира“. Мы живем в многонациональной республике и хотим показать все разнообразие кулинарных шедевров», — отметила директор ассоциации.

В состав судейской коллегии войдут знаменитые российские эксперты кулинарного дела, члены Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS), чей опыт и знания позволяют оценить качественный уровень подготовки участников. Среди них президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев и чемпион мира по кондитерскому искусству, обладатель 25 международных золотых медалей, аккредитованный судья WACS Елена Шрамко.

В этом году работы кулинаров будут посвящены Году родного языка и народного единства в Татарстане. Параллельно на площадке будут проходить соревнования среди учащихся профильных учебных заведений республики и регионов России по кулинарному мастерству в соответствии со стандартами WorldSkills.

Участниками станут кулинары, представляющие популярные кафе, рестораны Казани и малых городов республики, представители соседних регионов России.

Юнус Ахметзянов был основателем и первым шеф-поваром Дома татарской кулинарии, автором многочисленных книг по кулинарному искусству, он сам собирал рецепты блюд, разъезжая по деревням и селам республики.

tatar-inform.ru