В Ухте провели литературно-поэтический вечер, посвященный творчеству Г. Тукая и М. Джалиля

4 апреля ухтинская национально-культурной автономии татар «Бердэмлек»

провела литературно-поэтический вечер, посвященный творчеству Г. Тукая и М. Джалиля. Ведущие – председатель молодежного клуба «Яшьлек» Наиль Гумеров и член Совета автономии Зухра Зубова – ознакомили присутствующих с нелегкой судьбой поэтов, с особенностями их творческого пути.

Стихотворение Г. Тукая и «Пара лошадей» прочитал заместитель председателя Совета автономии Ринат Гатауллин и «Не верь» на татарском языке прочитала Александра Бородуллина

Кроме представителей автономии в мероприятии активное участие приняли учащиеся ГУРК «Детский дом №2» :

– Юрлова Валерия и Рочева Татьяна прочитали стихотворения М.Джалиля «Чулочки» и «Четыре цветка».

– Пирогова Илина и Поздеев Кирилл прочитали стихи А.Шведова «Республика Коми» и В.Сидоренко «Мой край».

По завершении программы все дружно пили чай с чак-чаком, домашней выпечкой, тортами и сладостями.

Мероприятие оказалось очень полезным и познавательным не только для детей, но для взрослых.

Ляля Потапова