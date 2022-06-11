Альметьевск отметил национальный праздник Сабантуй – 2022

Сегодня Альметьевск отпраздновал яркое событие – всенародный и любимый праздник Сабантуй! Сабантуй – это настоящая жемчужина национального духа, живой неиссякаемый родник самобытной культуры татарского народа, состояние его души, прекрасная возможность для раскрытия талантов, состязания в силе, ловкости и смекалке, праздник крепкой дружбы, искренней любви к родной земле, неиссякаемого труда на благо процветания родного края, республики!

На празднике присутствовали почетные гости заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, Глава Альметьевского муниципального района Тимур Нагуманов, начальник государственной жилищной инспекции Республики Татарстан Сергей Крайнов, представитель публичного акционерного общества «Татнефть», депутаты, уважаемые ветераны труда, почетные граждане, руководители предприятий, организаций города и района.

Гости ознакомились с развлекательной программой, специально подготовленной для праздника. На площадках майдана развернулись интерактивные выставки «Культурные бренды района», выставка национальных двориков, мастер-классы музеев района и центральной библиотечной системы. Здесь шла развлекательно-игровая с элементами театрализации в татарско-народной и русско-народной тематике программа.

На всех локациях праздника была организована порядка 200 мастер-классов, раскрывающих тематику «Живая нить традиций». Это вышивка атласными лентами, плетение канеколон, «Мандала», «Ловец снов», изготовление роботов из дерева, браслеты из кожи, куклы-обереги, плетеные узоры, роспись ложек, гигантская картина по номерам, роспись сумок-шопперов, декорирование тюбетеек, украшение футболок и кепок «Татарча орнамент».

На детском майдане развернулась локация «Великий Болгар. Путешествие в прошлое» и исторические мастер-классы для всей семьи. Каждый желающий смог попробовать себя в качестве гончара, кузнеца, кожевника, изготовив своими руками сувенир на память.

Гостей праздника развлекали сказочные персонажи. Состоялось даже соревнования по скоростному распиливанию бревен.

Интерактивная точка «Квантовая страна» от детского технопарка «Кванториум – Дом пионеров» представила мастер-классы, спортивные игры, конкурсы, а также фотозону и чайную зону с самоваром и блинами.

На центральном майдане была представлена театрализованная программа «Живая нить традиций». Представление открыли артисты в национальных костюмах. Так же прошел круг почета сельхоз предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств района.

Глава Альметьевского муниципального района Тимур Нагуманов в своем выступлении горячо поздравил жителей и гостей нефтяной столицы с национальным праздником, отметил славные достижения жителей района в сфере сельского хозяйства: «Я уверен, что их трудом будут достигнуты хорошие показатели. Для нашего города, который тесно живет и работает вместе с нашей сельскохозяйственной отраслью, Сабантуй является одним из самых любимых и самых посещаемых праздников. Я всех сегодня хочу поздравить с нашим любимым национальным праздником Сабантуй. Пожелать всему майдану ярких эмоций, позитива. Слова благодарности нашим ветеранам, на которых мы равняемся. Огромное спасибо компании «Татнефть» за постоянную финансовую поддержку. Благодарим руководство республики за оценку и поддержку Альметьевска во всех начинаниях. С праздником!».

«Принято говорить, что Сабантуй шагает по планете. И это абсолютно правильно. Мы практически все завершили весенне-полевые работы. У нас есть немного времени на передышку, чтобы порадоваться, встретиться, поздравить друг друга в надежде на то, что будет прекрасное лето, и осенью мы соберем достойный урожай. Республика Татарстан – один из самых ведущих субъектов Российской федерации. Передовой субъект в сельском хозяйстве, нефтедобыче, переработке, машиностроении, поддержки бизнеса, по всем направлениям. В какой-то степени вся страна на нас смотрит», – отметил почетный гость праздника заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев и зачитал поздравление Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Далее прошла церемония чествования работников сельского хозяйства.

Агропромышленный комплекс Альметьевского муниципального района представляют 22 сельхозтоваропроизводителя. Наряду с предприятиями, производством сельскохоз продукции занимаются более 60 фермерских хозяйств, также в районе функционируют два крупных инвестора: ООО «Союз-Агро» и АО «СМП-Нефтегаз».

Площадь сельскохоз угодий района составляет более 120 тыс. га. На сегодняшний день засеяно зерновыми, зернобобовыми, кормовыми и техническими культурами около 70 тыс. га.

Кульминацией праздничной программы стали традиционные скачки и национальная борьба курэш. В захватывающей схватке на звание Абсолютного Батыра «Сабантуя-2022» победу одержал Радик Салахов. Благодаря компании «Татнефть» в этом году главный батыр получил традиционный национальный приз – барана, а также специальный приз – автомобиль. Завершилась официальная часть кругом почета по центральному майдану «Главного батыра-2022».

Праздник завершился концер​тной программой с участием татарского певца Ильната Фархуллина, кавер-группы «Камертон», артистов и творческих коллективов города и района.