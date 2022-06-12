Поздравление председателя Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева с Днем России

Уважаемые соотечественники, дорогие друзья!

12 июня все граждане страны отмечают День России. Этот праздник является общим достоянием для представителей 190 национальностей, проживающих на территории Российской Федерации во благо процветания нашей Родины. Сущность единства особенно ярко проявляется в ситуации последнего времени, в каких только регионах и республиках, городах и селах мы бы не жили, нас объединяют общие цели. Мы все стараемся ради благополучия нашей страны, ради достойного будущего для молодого поколения и процветания нашей России. Это стремление к традициям патриотизма и гражданского чувства, свободы и справедливости являются для нас жизненным ориентиром.

Дорогие друзья, от имени Национального совета Всемирного конгресса татар и от себя лично желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия, мирного неба над головой и любви к родине. С праздником!

С уважением,

Заместитель Премьер-министра РТ,

Председатель Национального совета

Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев