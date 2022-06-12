Татарстанское кино покажут в Якутии

В рамках Дней Татарстана в Республике Саха, приуроченных к празднованию 100-летия образования Якутской АССР, кинодеятели из Татарстана отправятся в Якутск в составе большой делегации во главе с Рустамом Миннихановым.

Напомним, год назад в столице Татарстана проходили Дни якутского кино «Легенды земли Олонхо». Тогда Якутия привезла казанцам шесть фильмов. Также состоялся круглый стол с участием кинематографистов нескольких республик.

В ответном визите примут участие директор ГБУК РТ «Татаркино», продюсер Миляуша Айтуганова, председатель Союза кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров, режиссеры Ильшат Рахимбай и Александр Барыкин.

Руководитель кинокомпании «Сахафильм» Сардана Саввина подтвердила важность взаимовыгодного сотрудничества Татарстана и Якутии: «Во-первых, наш особый интерес друг к другу сложился исторически – это и сходство языков, культуры, и традиций. Во-вторых, есть общие тенденции развития регионального кинопроизводства, национальных кинематографий в условиях нового времени, которые надо обсудить, анализировать, искать новые пути развития. Нам всем необходимо содружество, совместная работа, взаимообогащение и познание культур и духа наших народов. Ведь кино не только отражает какие-то особые черты национального менталитета, но и помогает зрителям понять, что волнует данный народ, как он живет, как он мыслит, как он думает, что для него ценно».

Откроет показы 22 июня в кинотеатре «Лена» музыкальная комедия «Апипа» с участием артистов театра и эстрады. Затем якутские зрители увидят драматический фильм Ильдара Ягафарова «Исәнмесез», который на XVII Казанском международном фестивале мусульманского кино завоевал Приз Президента Татарстана «За гуманизм в киноискусстве» и Приз зрительских симпатий.

23 июня на экране кинотеатра художественно-документальный фильм «Осанна» режиссера Алексея Барыкина и полнометражный художественный фильм «Мы – дети 41-го года» Амира Галиаскарова.

Помимо кинопоказов и встреч с создателями фильмов, в рамках Дней Республики Татарстан в Якутии будут обсуждены и намечены новые направления сотрудничества на круглом столе «Национальный кинематограф России: точки роста».