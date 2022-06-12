Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском мусульманском молодежном “Форуме 1100-летия”

23-31 июля 2022 года в Болгаре в рамках 1100-летия принятия Ислама в Волжской Булгарии состоится Всероссийский форум мусульманской молодежи. К участию в «форуме 1100-летия» приглашаются мусульмане и мусульманки от 18 до 30 лет. На сегодняшний день изъявили желание принять участие на форуме юноши и девушки из таких регионов, как Татарстан, Москва и Московская область, Кемеровская, Пензенская области и др. Прием заявок на Форум продолжится до 10 июля 2022.

Недельный выездной съезд мусульман пройдет в формате палаточного городка. Организаторы Форума – Духовное управление мусульман Республики Татарстан совместно с Фондом поддержки исламской культуры, науки и образования. Учитывая тот фактор, что Форум приурочен к 1100-летию принятия Ислама, большое внимание уделяется историческому и религиозному составляющему. Исходя из этого, программа Форума состоит из трех блоков: исторического, религиозного и проектного.

Основная цель Форума – донесение участникам ценностей истории, культуры народов Волжской Булгарии через проведение научно-познавательных лекций по истории Ислама в Поволжье и России, через экскурсии по заповедной зоне Булгарской земли. Основными задачами форума являются: расширение и углубление знаний об истории Исламе в России и Поволжье; создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-нравственного развития молодежи; сохранение и укрепление здоровья; привитие общечеловеческой культуры и духовных ценностей через знания новых исторических фактов о жизни предков; привлечение к туристической, краеведческой и иной деятельности.

Кроме того, Форум станет площадкой возможностей для создания и реализации социальных проектов на пользу российской умме, т.е. научит молодых мусульман “упаковывать” социальные проекты в разных этапах его реализации: от идеи до готового проекта, который можно подать для участия в конкурсах на получение гранта. Социальным считается такой проект, который направлен на решение социальной проблемы целевой группы. Ещё одна особенность социального проекта – ее целевая группа пользуется услугами бесплатно.

В программе форума – получение религиозных и исторических знаний, научно-познавательные лекции, тренинги, мастер-классы и практикумы, TED и диспуты, кинозал и книжный клуб, походы и экскурсии. Уроки от шейхов и преподавателей с мировым именем пополнят портфель религиозных и исторических знаний. Лекции и практикумы помогут упаковать личный социальный проект. На форуме мусульманская молодежь сможет найти новых друзей и собрать команду единомышленников для реализации социальных инициатив.

На форуме спикерами выступят, такие личности, как доктор педагогических наук, руководитель Департамента образования и науки при Лиге выпускников Университета аль-Азхар, ведущий специалист по исламскому праву и вероучению, шейх Хамделлах Хафиз Ибрахим (Египет, Каир); заместитель руководителя Центра инноваций социальной сферы фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан, эксперт Ресурсного центра поддержки СО НКО, начальник Управления инновационного развития К(П)ФУ Антон Дыганов; кандидат экономических наук, бизнес-тренер Корпоративного университета Ак Барс Банка, тренер-эксперт по развитию soft skills Университета талантов, грантрайтер Чистопольского мухтасибата Альфия Заббарова и др.

Обращаем внимание, что в целях подготовки к Форуму, на специальной платформе на постоянной основе проходят прямые эфиры со спикерами, которые помогут кандидатам заполнить форму заявки.

dumrt.ru