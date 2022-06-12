В Музее исламской культуры откроется выставка «Ислам на почтовых открытках»

17 июня 2022 года в 14:00 в Музее исламской культуры состоится открытие выставки «Ислам на почтовых открытках» из коллекции московского коллекционера Низами Ибраимова.

Музей впервые обращается к такому материалу для рассказа об исламе в России. Почтовая открытка – уникальный материал, тиражность и демократичность которого дарила многообразие сюжетов.

222 открытки, представленные на выставке, знакомят с мусульманской культурой России в один из интереснейших периодов истории страны. На открытках – мечети и медресе, культовые места, представители интеллигенции, народные типажи, события на таких территориях бывшей Российской империи с татарским и мусульманским населением, как Поволжье, Урал, Санкт-Петербург и Москва, Сибирь и Дальний Восток, Кавказ, Средняя Азия.

Кроме того, что открытки сообщали о семейных, бытовых событиях, перемещениях отправителя, они служили памятным предметом. Такие открытки привозились из поездок и путешествий, паломничества – хаджа. Открытки много сообщали и о взглядах отправителя. Так, на выставке можно увидеть открытки с фотопортретами татарских интеллектуалов и просветителей: Исмаила Гаспринского, Фатиха Карими, Юсуфа Акчуры, Садри Максуди, Абдурашида Ибрагимова и других.

Выставка дополнена дореволюционными книгами, журналами, документами, которые помогают представить многообразие мусульманских культур России.

Выставочный проект приурочен к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

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