Амина Гисматуллина из Буинска осваивает новый музыкальный инструмент

Ученица музыкального отделения по класса вокал Амина Гисматуллина с детства любит музыку. Девочка давно мечтала научиться игре на музыкальном инструменте, искала что-то необычное, с особенным звучанием. И сегодня она с большим вдохновением бежит в школу искусств изучать игру на новом инструменте.

– В 2022 году благодаря реализации национального проекта «Культура» в Буинскую школу искусств №1 были поставлены малый барабан и ксилофон на общую сумму более 136 тысяч рублей. Учащиеся с восторгом приняли новые инструменты и уже учатся игре на них, разучивают мелодии, – сообщает директор школы искусств Рамиля Хабибуллина.

Юная Амина с большим удовольствием посещает класс фортепиано и изучает новый ксилофон. Нацпроект позволил пополнить фонд школы искусств музыкальными инструментами и предоставил ребятам возможность выбирать инструменты «по-душе», а не из того что есть.

– Я очень рада, что мне представили такую возможность научиться играть на ксилофоне. Мне очень нравится этот сказочный звук и я очень хочу продолжать обучение, – поделилась с нами сама Амина.

Руководство школы искусств планирует собрать ансамбль из числа учащихся и преподавателей, которые будут звучать не только на школьной сцене, но и выступят на сценах города, района и республики.

Ранее в Буинском районе по национальному проекту было приобретено пианино, построен новый сельский дом культуры. Большим событием станет и открытие виртуального зала, которое намечено на текущий год.

Можно с уверенностью сказать, что реализация проекта позволила поддержать интерес детей к национальной культуре, воспитанию слуха, такта, чувства прекрасного.

buinsk.tatarstan.ru