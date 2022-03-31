В Татарстане объявлен республиканский конкурс “Татар азаны”

В честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией творческое объединение “Рухи моң” в священный месяц Рамазан объявляет Республиканский конкурс “Татар азаны -2022”. В этом году конкурс пройдет в третий раз.

Основная цель конкурса “Татар азаны” – выявление талантливых исполнителей азана. В этом году конкурс стартует в первый день месяца Рамазан-Шариф. Для участия в нем конкурсантам предстоит пройти специальное тестирование, а также ознакомиться с онлайн-уроками по чтению азана, которые предлагает “Школа азана”. Вся информация о конкурсе доступна на сайте azan.tatar, специально разработанный организаторами.

В конкурсе «РамАЗАН» – «Республиканская школа азана» могут принять участие как те, кто работает муэдзинами в мечетях республики, так и все желающие прихожане. Победители приходских этапов конкурса примут участие на финальном конкурсе “Татар азаны – 2022”. Подробнее о конкурсе можно узнать в соцсети «Вконтакте» в группе «Татар азаны» (Vk.com/tatarazan). В этой группе представлены видео-уроки по правильному и красивому произношению азана. Согласно правилам конкурса, лучший муадзин прихода будет определен до 17 апреля имам-хатыйбами Татарстана. Это означает, что до этого времени видеозапись азана должна быть доступна в соцсети «Вконтакте» в группе «Татар азаны».

Участники будут разделены на две возрастные группы:

– Дети и подростки до 14 лет;

– Участники старше 14 лет.

Азан победителя прозвучит на радио “Тәртип”.

В этом году к проекту присоединился Всемирный конгресс татар – конкурс вызвал интерес в каждом регионе, где проживают татары. Фарид Мифтахов рассказал о деятельности Всемирного конгресса татар по привлечению татар, проживающих за пределами республики, на конкурс азана.

dumrt.ru