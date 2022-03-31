Татарка Ралина Ибраева прошла в шоу «Голос. Дети»

10-летняя Ралина Ибраева из Казани прошла в музыкальное шоу на «Первом канале». Девочка выступала в четвертом отборочном этапе «слепых» прослушиваний с песней «Самая лучшая» Леонида Агутина.

“Вау! — воскликнула после выступления Ралины Полина Гагарина. — Это что за солнышко к нам спустилось?”. Однако к Ралине повернулся лишь один судья: в свою команду девочку забрал Егор Крид.

“Настолько позитивно было твоё выступление. Оно настолько меня растрогало, что я начал улыбаться. Dыступление заставило улыбаться, находясь спиной к сцене, то зал тут, наверное, сума сходил. Я очень хочу, чтобы такое счастье было в моей команде”, — сказал певец.

Ралина Ибраева поет с четырех лет, а на данный момент учится в четвертом классе и является студенткой Академии музыканта и продюсера Игоря Крутого. Помимо музыки девочка увлекается рисованием и плетением из бисера.

kazanfirst.ru