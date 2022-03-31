Шакирды медресе “Мухаммадия” встретили 1100-летие вечером поэзии

Сегодня, 27-го дня месяца Шаабан (30 марта), в медресе “Мухаммадия” в честь 1100-летнего юбилея принятия ислама Волжской Булгарией и 140-летнего юбилея со дня основания медресе прошел конкурс художественной поэзии. Вечер поэзии начался с чтения аятов Священного Курүана и совершения дуа.

Апрель традиционно отмечается в медресе «Мухаммадия» как месяц родного языка и проводится с поэтическими конкурсами на лучшее исполнение произведений Габдуллы Тукая. В связи с тем, что в этом году Священный месяц Рамазан приходится на апрель, конкурс был перенесен на конец марта.

В медресе обучаются представители разных национальностей. Но каким бы ни был их родной язык, все они изучают татарский язык, литературу и историю. Конкурс проводится с целью привития уважения и интереса к татарскому языку, его популяризации, демонстрации знаний и мастерства шакирдов, развития их навыков публичных выступлений.

В конкурсе приняли участие порядка 60 шакирдов дневного отделения. Их стихи были посвящены религии и нравственности. На вечере наряду с произведениями татарских писателей разных эпох прозвучали и стихи собственного сочинения, а также литературные шедевры других народов. Девушки нарядились в татарские национальные костюмы.

Талант и мастерство юных дарований оценили член Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Рамиль Тухватуллин, драматург Данил Салихов, члены Союза писателей Татарстана, поэтессы Гульзада Байрамова, Лейсан Султанова, поэт Рифат Салах, начальник отдела социального развития муфтията Татарстана Айгуль Биктимирова, учитель татарского языка медресе Габдрауф хазрат Нуриев.

За декламацию стихов собственного сочинения Сайфуллина Лейсан и Романченко Мухаммад получили 1-е место.

По решению жюри дополнительное 3-е место присуждено Зариповой Амине, Закировой Камиле и Адгамовой Муслиме.

Подводя итоги конкурса, члены жюри отметили, что в основе татарской литературы лежит религия. Драматург Данил Салихов подчеркнул, что сегодняшние шакирды в будущем станут имам-хатыбами, которые будут работать с большими аудиториями, поэтому язык, дикция, ораторское мастерство развивать для них очень важно. “Всегда привлекает тот, кто умеет красиво говорить, у кого есть большой багаж знаний. Поэтому мы сегодня наблюдали и за вашим артистизмом, и за содержательностью ваших выступлений”, – сказал он.

Руководитель отдела социального развития муфтията Татарстана Айгуль Биктимирова поблагодарила руководство медресе за большой вклад в сохранение татарской культуры, литературы и языка.

dumrt.ru