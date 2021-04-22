Ансамбль «Ялкынлы яшьлек» приглашает на День открытых дверей!

25 апреля с 13.00 до 15.00 в ДК «Чайка» (п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 21) ансамбль «Ялкынлы яшьлек» проводит День открытых дверей.

Приглашаем всех желающих узнать больше об ансамбле и станцевать татарские народные танцы.

Вход в масках.

samtatnews.ru