Данис Шакиров приветствовал участников конференции, приуроченной к 100-летию со дня рождения Э. Р. Тенишева

Сегодня, 22 апреля 2021 года, в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова стартовала Всероссийская научно-практическая конференция «Языки культуры в контексте исторического наследия: к 100-летию со дня рождения Э. Р. Тенишева». В торжественном открытии конференции приняли участие врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, спикер регионального парламента Валерий Лидин, председатель Татарской национально-культурной автономии Пензенской области Жиганша Туктаров, лингвисты, этнографы, работники музеев и другие.

От имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева участников конференции приветствовал руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров:

“Татары, проживающие в Пензенской области, являются для нас опорой, ведь именно благодаря их усилиям в этом регионе сохраняется историко-культурное и духовное наследие наших предков. Участие в конференции ученых, краеведов, государственных и общественных деятелей Пензенской области из зарубежных стран и многих регионов нашей страны свидетельствует о высоком интересе к жизни и деятельности нашего выдающегося земляка”.

Врио главы субъекта РФ отметил выдающийся вклад Эдгема Тенишева в науку:

“Юбилей Эдхяма Рахимовича Тенишева – большое событие для региона. Он написал более 300 работ по тюркологии, это огромный труд. Всю свою жизнь он посвятил науке. И сегодняшняя конференция объединила большое количество ученых. Думаю, проведение таких мероприятий заслуживает поддержки и развития. Признателен Татарской национально-культурной автономии за инициативу. Эта конференция – хорошая основа для развития и поддержки традиций тюркских народов”.