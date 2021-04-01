АО «Татмедиа» запустило интернет-магазин татарских книг и журналов

Акционерное общество «Татмедиа» запустило свой интернет-магазин — здесь можно приобрести свежие номера популярных журналов холдинга «Татмедиа» и книги из серии «Библиотека „Казан утлары“» на татарском языке.

В частности, сейчас в онлайн-каталоге можно найти книги-бестселлеры — «Киллер» Марата Кабирова и «Уйламаган көнем юк» Набиры Гиматдиновой. В магазине также размещена новинка — «Никах» башкортостанского писателя Хисаметдина Исмагилова.

Первую покупку через интернет-магазин совершил пользователь из Ульяновска, он купил «Киллера» Марата Кабирова и заказал доставку почтой.

Доставка почтой осуществляется в любую точку России. Кроме того, есть возможность забрать заказ из пункта выдачи в Казани, по адресу: улица Декабристов, дом 2.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков обратил внимание на актуальность интернет-магазинов в создавшихся условиях.

«Мы видели, как в период пандемии торговля перешла в онлайн. Люди поняли, что покупать через интернет удобно. Чтобы сделать покупку наших изданий еще проще, мы решили открыть интернет-магазин. Увеличение продаж через сайт — одно из наших важных направлений, мы понимаем, что возможности в этой области очень большие», — отметил Шамиль Садыков.

tatar-inform.ru