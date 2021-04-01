Экомен и Алтынчэч расскажут первоклашкам о мире экологии на татарском языке

Новые рабочие тетради для первоклашек на татарском языке «Яшел сукмак» — «Зеленая тропа» презентуют сегодня сотрудники Минэкологии РТ и «Татармультфильма» на открытом уроке в казанской гимназии с татарским языком обучения № 4.

«Рабочие тетради были выпущены в 2019 году на русском языке для учеников первых и пятых классов. Мы их разработали совместно с творческим объединением „Татармультфильм“. В этом году пособия для первого класса переведены на татарский язык. Поскольку данное мероприятие было реализовано за счет субсидии, выделенной некоммерческой организацией, то тираж небольшой — 150 экземпляров. В последующем он будет увеличен», — рассказала начальник отдела экологического просвещения и взаимодействия с общественными организациями Минэкологии РТ Ольга Артемьева.

Новые рабочие тетради будут переданы в 103 экоцентра республики на базе школ. Все материалы в тетрадях «Яшел сукмак» даются в игровой форме с использованием сказочных персонажей — Экомена и Алтынчэч. Экогерои помогут ребятам изучить окружающую среду. Методические пособия по экологии размещены на сайте ЗеленыйТатарстан.рф.

После презентации первоклашки получат рабочие тетради в подарок. Потом гости посвятят детей в юные натуралисты. Новоиспеченные юннаты получат в подарок рюкзаки и кепки, а самые активные экоактивисты во второй половине года станут участниками республиканского слета. Аналогичные презентации в день старта «Эковесны-2021» сегодня проводят в районах республики специалисты территориальных управлений Минэкологии РТ.

Наталья Рыбакова

tatar-inform.ru