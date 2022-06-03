Артемий Лебедев о “Казан басмасы” от ДУМ РТ: “Теперь любой может скачать и читать это в красивом шрифте”

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем новом выпуске новостей на собственном You-Tube-канале сообщил о том, что Духовное управление мусульман РТ выложило в общий доступ электронные версии обновленного издания Куръана «Казан басмасы» и его одноименного компьютерного шрифта для бесплатного скачивания. Автор рассказал своим подписчикам об истории «Казан басмасы» и дал свою отдельную оценку проделанной дизайнерской работе по созданию одноименного компьютерного шрифта:

– Татарская версия (печатного Корана — прим.ред.) считается классической. И сейчас ребята сделали оцифрованную версию шрифта. Все это выложили в открытый доступ и теперь любой желающий может скачать и читать это в красивом шрифте. Сделали максимально похоже на дореволюционную красоту. Все это было приурочено к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии.

В сообщении, которое начинается с 22:21 минуты, блогер также прокомментировал:

– Любопытно, на сколько мы живем в параллельных вселенных и на сколько дизайнеры, которые работают с кириллицей и латиницей, ничего не знают об арабских шрифтах и татарских традициях коранопечатания.

Напомним, что электронные версии обновленного издания Куръана «Казан басма» и его одноименного компьютерного шрифта можно бесплатно скачать на сайте ДУМ РТ, кликнув на специальный банер в правой части.

Обновленное издание Куръана «Казан басма» – один из главных проектов ДУМ РТ в рамках 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии, свидетельствующий о возрождении татарских традиций коранопечатания. «Казан басма» – это первый печатный Куръан, изданный в Казани в 1803 году по стандарту “Ар-Расм Аль-Усмани” и получивший богословское признание во всем мусульманском мире. До этого Коран печатался в Европе и в Петербурге, но эти издания не имели научной ценности, потому что в них было много несоответствий с оригинальным текстом. В других исламских странах Коран начинает активно печататься только через 100 лет. Издание «Казан басма» имело свой уникальный шрифт, благодаря которому получило общемировую известность. В наше время в разные годы «Казан басма» печатался множество раз в качестве репринта. В год 1100-летия принятия Ислама в Волжской Булгарии специалисты ДУМ РТ разработали специальный компьютерный шрифт «Казан басма» на основе аутентичных типографских оттисков издания, заново перенабрали текст Куръана, привели его в соответствие с современными международными стандартами и с предложениями выдающихся дореволюционных татарских богословов Шигабутдина Марджани и Мусы Бигиева. Таким образом, обновленное издание Куръана «Казан басма» сохранило подлинный исторический облик шрифтов дореволюционного оригинала и подготовлено в высоком техническом качестве печати.

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