XIV Театральный Сабантуй пройдет в Мензелинске

18 июня, 11:00 часов, в Мензелинске состоится XIV Театральный Сабантуй. На традиционном празднике «Театральный Сабантуй – 2022» примут участие коллективы театров, а также известные деятели культуры и искусства Республики Татарстан. Главная цель праздника – сохранение и пропаганда национальной татарской культуры.

Театральный Сабантуй организовывается Министерством культуры Республики Татарстан, Татарским государственным театром драмы и комедии имени Карима Тинчурина, администрацией Мензелинского муниципального района, Мензелинским государственным татарским драматическим театром имени С.Амутбаева при поддержке Правительства Татарстана.

Несмотря на то, что Сабантуй именуется «театральным», он не обходится без традиционных состязаний: поднятие гири, бег в мешках, разбивание горшка, бой с мешками, национальная борьба «Көрәш» и др.

В программе Сабантуя этого года запланированы 13 состязаний, среди которых есть и соревнование по волейболу. Также вне конкурса пройдут детские игры. Победители в традиционных играх будут награждены ценными подарками, в отдельности главный батыр Театрального Сабантуя получит барана. А главный приз Сабантуя – автомобиль будет вручен театру, набравшему самое большое количество баллов по суммарному учету за каждое состязание.

Посетить Сабантуй, который начнется в 11.00 часов, может любой желающий, так как для зрителей праздника готовится концерт и представления театральных актеров Татарстана. Также планируется выступления творческих коллективов Мензелинского района.

Информационными партнерами Театрального Сабантуя выступили информационное агентство «Татар-информ», телеканал «Татарстан – Новый Век», ГТРК «Татарстан», «Татар радиосы», радио «Болгар», «Тәртип», «Күңел», «Китап», сайт Matbugat.ru, интернет газета «Реальное время», газеты «Ватаным Татарстан», «Челнинские известия», «Комсомольская правда», «Известия Татарстана», «Казанские ведомости», «Көмеш кыңгырау», «Мензеля», «Минзәлә», «Татарлар», «Безнең гәҗит», «Шәһри Казан», «Шәһри Чаллы», «Акчарлак», «Ирек мәйданы» и журналы «Сәхнә», «Идел», «Ялкын», «Салават күпере», «Сабантуй».

Необходимо отметить, что история Театрального Сабантуя в Татарстане берет начало с 2005 года. Инициатором проведения такого праздника для театральной общественности Республики выступил Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина под руководством Фаниса Мусагитова. Первый Театральный Сабантуй был проведен в деревне Альдермыш Высокогорского района. С тех пор в празднике ежегодно принимают участие более 3 тысяч представителей творческих коллективов Татарстана. Мероприятие проводится в целях популяризации национального праздника Сабантуй, возрождения и сохранения праздников и обрядов татарского народа, популяризации жанров и видов искусства и творчества, укрепления и творческого развития театральных союзов между государственными театрами Татарстана.

Пресс-служба театра К.Тинчурина