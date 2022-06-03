Лейла Фазлеева: «Созвездие – Йолдызлык» – яркое воплощение талантов Татарстана

Сегодня в Казани состоялась церемония вручения специальных государственных стипендий победителям XXII Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие Йолдызлык – 2022». Награды победителям и обладателям гран -при вручила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Дети – это крылья взрослых. Хочется порадоваться за детей-участников фестиваля “Созвездие-Йолдызлык”, ведь рядом с ними всегда находятся педагоги, которые продвигают таланты своих воспитанников, а самое главное, что также рядом с ними их родители, бабушки, дедушки, все, кто заинтересован в их развитии. “Созвезденцы” – это яркое воплощение талантов республики», – отметила вице-премьер.

Обладатели гран-при и победители фестиваля получили стипендии в брифинг-зале Кабинета Министров РТ. Наград удостоился 41 ребенок. Тожественная церемония проходила под песню композитора Рустама Яхина «Китмэ, Сандугач», которую исполнил один из обладателей гран-при Инсаф Гарибаев.

«Наши дети — это главное богатство Татарстана. Их таланты и достижения — это достояние не только их самих и их семей, но и всей республики. Такие мероприятия, как награждение государственными стипендиями Президента Татарстана в Доме Правительства, говорят об отношении к детям и их таланту», – заявил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

По его словам, «Созвездие-Йолдызлык» – это не просто фестиваль, это образ жизни, потому что уже не одно поколение молодежи приняли в нем участие.

Общий грантовый фонд составил более 2 млн рублей. Размер стипендии зависит от номинации и места участника. Кроме того, с этого года возвращается и денежная премия для педагогов, которые подготовили победителей фестиваля. Среди них распределят 1,8 млн рублей, сообщил генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов.

«Если Россия начала заботиться о воспроизводстве творческой элиты в 2011 году, то в Татарстане мы начали эту работу с начала нулевых годов. Только творческая элита формирует будущее. Эти дети счастливы», – заявил он.

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