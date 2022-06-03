Татароязычная электронная газета «Интертат» включена в рейтинг самых цитируемых интернет-ресурсов

Компания «Медиалогия» включила электронную газету «Интертат» в свой рейтинг самых цитируемых интернет-ресурсов Татарстана. Рейтинг составлен по итогам I квартала 2022 года. Впервые в список наиболее авторитетных и часто цитируемых республиканскими и российскими СМИ ресурсов вошел сайт на татарском языке.

Рейтинг на основе индекса цитируемости составляется компанией ежеквартально. Включение в рейтинг означает, что источник является авторитетным и что на него ссылаются другие издания.

В первую двадцатку рейтинга вошли пять ресурсов АО «Татмедиа» — «Татар-информ», «Челнинские известия», «Казанские ведомости», «НТР — Нижнекамск» и «Интертат».

По данным Яндекс-метрики, в 2021 году «Интертат» посетили 1 миллион 130 уникальных пользователей. Это рекордный показатель среди татароязычных сайтов.

Медиалогия — российская компания-разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей в режиме реального времени.

tatar-inform.ru