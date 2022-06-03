tatruen
Главная / Новости / 30 юных актеров студии «Апуш» представят свой первый спектакль по творчеству Тукая
30 юных актеров студии «Апуш» представят свой первый спектакль по творчеству Тукая

30 юных актеров студии «Апуш» представят свой первый спектакль по творчеству Тукая

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 03.06.2022 0 2

6 июня казанская детская театральная студия «Апуш» представит свой первый спектакль. Зрители увидят постановку, посвященную творчеству татарского поэта Габдуллы Тукая, в которой задействованы 30 юных актеров студии.

Спектакль «Апушның тылсымлы төшләре» («Волшебные сны Апуша») поставлен по пьесе драматурга Равиля Бухараева в переводе Мударриса Аглямова. Музыку к постановке написал композитор Зульфат Валиуллин, а сценографом и художником спектакля стала студентка Казанского художественного училища, ученица главного художника театра им.Г.Камала Сергея Скоморохова – Анна Новикова. Выступать дети будут в костюмах, специально пошитых к спектаклю.

Премьерный открытый показ спектакля на татарском языке состоится 6 июня в 16:00 в культурном центре «Сайдаш». Посетить его можно бесплатно, сообщает отдел по реализации национальной политики в области языковой культуры Исполкома Казани.

Отметим, что за четыре месяца занятий в театральной студии воспитанники успели поучаствовать в съемке видеоролика, посвященного Международному дню театра, и выступить на празднике поэзии в рамках празднования Дня родного языка в день рождения Габдуллы Тукая.

При успешной работе студии планируется открытие ее филиала в следующем году в КДК им.Ленина.

Напомним, татарская театральная студия для детей «Апуш» открыта под патронажем Мэрии Казани. Проект стартовал в феврале – тогда состоялся кастинг, на котором из 100 детей были отобраны 30 учащихся в возрасте от 9 до 15 лет. Занятия студии дети посещают бесплатно. Три раза в неделю с ними занимаются известные артисты театров, которые преподают им сценическую речь, актерское мастерство, вокал. Юные артисты вместе с педагогами готовят спектакли на татарском языке, принимают участие в мастер-классах. Возглавляет студию педагог по актерскому мастерству, обладатель гранта «Перспектива» Алия Файзрахманова.

kzn.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.