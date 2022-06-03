30 юных актеров студии «Апуш» представят свой первый спектакль по творчеству Тукая

6 июня казанская детская театральная студия «Апуш» представит свой первый спектакль. Зрители увидят постановку, посвященную творчеству татарского поэта Габдуллы Тукая, в которой задействованы 30 юных актеров студии.

Спектакль «Апушның тылсымлы төшләре» («Волшебные сны Апуша») поставлен по пьесе драматурга Равиля Бухараева в переводе Мударриса Аглямова. Музыку к постановке написал композитор Зульфат Валиуллин, а сценографом и художником спектакля стала студентка Казанского художественного училища, ученица главного художника театра им.Г.Камала Сергея Скоморохова – Анна Новикова. Выступать дети будут в костюмах, специально пошитых к спектаклю.

Премьерный открытый показ спектакля на татарском языке состоится 6 июня в 16:00 в культурном центре «Сайдаш». Посетить его можно бесплатно, сообщает отдел по реализации национальной политики в области языковой культуры Исполкома Казани.

Отметим, что за четыре месяца занятий в театральной студии воспитанники успели поучаствовать в съемке видеоролика, посвященного Международному дню театра, и выступить на празднике поэзии в рамках празднования Дня родного языка в день рождения Габдуллы Тукая.

При успешной работе студии планируется открытие ее филиала в следующем году в КДК им.Ленина.

Напомним, татарская театральная студия для детей «Апуш» открыта под патронажем Мэрии Казани. Проект стартовал в феврале – тогда состоялся кастинг, на котором из 100 детей были отобраны 30 учащихся в возрасте от 9 до 15 лет. Занятия студии дети посещают бесплатно. Три раза в неделю с ними занимаются известные артисты театров, которые преподают им сценическую речь, актерское мастерство, вокал. Юные артисты вместе с педагогами готовят спектакли на татарском языке, принимают участие в мастер-классах. Возглавляет студию педагог по актерскому мастерству, обладатель гранта «Перспектива» Алия Файзрахманова.

kzn.ru