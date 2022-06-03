Татарское книжное издательство принимает участие в книжном фестивале «Красная площадь»

Главное литературное событие страны стартует сегодня в самом центре российской столицы и продлится до 6 июня.

На площадке «Регионы России» соберутся книжники из пятидесяти субъектов РФ. В том числе широкий ассортимент книг – свыше трёхсот наименований – представит Татарское книжное издательство.

Среди них научно­-популярные и исторические издания, книги по краеведению и искусству, детская литература. Всего в программе книжного фестиваля более четырёхсот событий с участием известных писателей и ведущих творческих коллективов страны.

Онлайн-­трансляцию основных мероприятий можно будет увидеть на популярных интернет-­платформах.

Газета “Республика Татарстан”