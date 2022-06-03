Осуществили мечту артистов и зрителей

Главный режиссёр ТГАТ им. Г.Камала, заслуженный деятель искусств РФ, председатель Союза театральных деятелей РТ Фарид Бикчантаев и директор театра, лауреат Республиканской премии им. М.Джалиля Ильфир Якупов провели экскурсию по интерактивным залам нового комплекса, который создан в историческом здании на улице Татарстан, где в 1907–1917 годах работал «Шэрык клубы» («Восточный клуб») – клуб общения татарской молодёжи.

Ильфир Якупов отметил, что идея создания музея истории татарского театра принадлежит легендарному режиссёру ТГАТ им. Г.Камала Марселю Салимжанову. В 2000 году первым Президентом РТ Минтимером Шаймиевым и Правительством рес­публики было принято решение возродить историческое здание «Восточного клуба». Здание было передано в оперативное управление ТГАТ им. Г.Камала, и начались реставрационные работы.

15 сентября 2021 года со­временный интерактивный мультимедийный комплекс истории татарского театра «Шэрык клубы» открылся для посетителей.

Минтимеру Шаймиеву представили экспозиционные зоны комплекса «Река времени», «Закулисье», «Призрачный театр», «Театр. Эпоха. Личность» и другие.

Государственный Советник поблагодарил создателей музея и высоко оценил работу по проектированию и организации выставочно-экспозиционных пространств комплекса. «Вы осуществили мечту не только ваших предшественников – корифеев нашего театрального искусства, но и многих-многих поколений зрителей.

И сделали это красиво и содержательно», – отметил он. Молодые артисты продемонстрировали Минтимеру Шаймиеву первый в истории театра спектакль – «Бичара кыз», поставленный Фаридом Бикчантаевым в первоначальном варианте, как играли его в «Шэрык клубы» в начале XX века. Примечательно, что спектакль состоялся на возрождённой исторической сцене, где выступали первые профессиональные татарские актёры.

После просмотра спектакля Минтимер Шаймиев поздравил Фарида Бикчантаева с 60-летним юбилеем. Он подарил ему красочное полотно художника Ильгизара Самакаева, на котором изображена церемония добровольного принятия ислама волжскими булгарами 21 мая 922 года. «Через 1040 лет в этот день родился Фарид Бикчантаев. Мне кажется, эти события созвучны. Он вносит огромный вклад в возрождение духовности, в его творчестве – судьба нашего народа», – сказал Минтимер Шаймиев.

В завершение встречи он побеседовал с супругой юбиляра – народной артисткой РТ, заслуженной артисткой РФ Люцией Хамитовой и его сыном – артистом и композитором Йусуфом Бикчантаевым. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Газета “Республика Татарстан”