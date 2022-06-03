Осуществили мечту артистов и зрителей

Главный режиссёр ТГАТ им. Г.Камала, заслуженный деятель искусств РФ, председатель Союза театральных деятелей РТ Фарид Бикчантаев и директор театра, лауреат Республиканской премии им. М.Джалиля Ильфир Якупов провели экскурсию по интерактивным залам нового комплекса, который создан в историческом здании на улице Татарстан, где в 1907–1917 годах работал «Шэрык клубы» («Восточный клуб») – клуб общения татарской молодёжи.
Ильфир Якупов отметил, что идея создания музея истории татарского театра принадлежит легендарному режиссёру ТГАТ им. Г.Камала Марселю Салимжанову. В 2000 году первым Президентом РТ Минтимером Шаймиевым и Правительством республики было принято решение возродить историческое здание «Восточного клуба». Здание было передано в оперативное управление ТГАТ им. Г.Камала, и начались реставрационные работы.
15 сентября 2021 года современный интерактивный мультимедийный комплекс истории татарского театра «Шэрык клубы» открылся для посетителей.
Минтимеру Шаймиеву представили экспозиционные зоны комплекса «Река времени», «Закулисье», «Призрачный театр», «Театр. Эпоха. Личность» и другие.
Государственный Советник поблагодарил создателей музея и высоко оценил работу по проектированию и организации выставочно-экспозиционных пространств комплекса. «Вы осуществили мечту не только ваших предшественников – корифеев нашего театрального искусства, но и многих-многих поколений зрителей.
И сделали это красиво и содержательно», – отметил он. Молодые артисты продемонстрировали Минтимеру Шаймиеву первый в истории театра спектакль – «Бичара кыз», поставленный Фаридом Бикчантаевым в первоначальном варианте, как играли его в «Шэрык клубы» в начале XX века. Примечательно, что спектакль состоялся на возрождённой исторической сцене, где выступали первые профессиональные татарские актёры.
После просмотра спектакля Минтимер Шаймиев поздравил Фарида Бикчантаева с 60-летним юбилеем. Он подарил ему красочное полотно художника Ильгизара Самакаева, на котором изображена церемония добровольного принятия ислама волжскими булгарами 21 мая 922 года. «Через 1040 лет в этот день родился Фарид Бикчантаев. Мне кажется, эти события созвучны. Он вносит огромный вклад в возрождение духовности, в его творчестве – судьба нашего народа», – сказал Минтимер Шаймиев.
В завершение встречи он побеседовал с супругой юбиляра – народной артисткой РТ, заслуженной артисткой РФ Люцией Хамитовой и его сыном – артистом и композитором Йусуфом Бикчантаевым. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.