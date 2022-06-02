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В городе Жалал-Абад прошел национальный праздник «Сабантуй»

В городе Жалал-Абад прошел национальный праздник «Сабантуй»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 02.06.2022 0 1

28 мая 2022 года в городе Жалал-Абад общественное объединение татарско-башкирский культурный центр «Идель» по Жалал-Абадской области провел ежегодный национальный праздник «Сабантуй».

На этот праздник были приглашены Заслуженная артистка Республики Татарстан Гульдания Хайруллина, лауреат международных конкурсов, молодой певец Линар Шаймухаметов и популярный ведущий Булат Байрамов.

С поздравлениями выступили представители областной администрации, мэрии, председатель Ассамблеи Народа Кыргызстана и другие официальные лица. В программе праздника прозвучали песни на разных языках: на татарском, русском, кыргызском, узбекском, турецком. Ученики исполнили танцы народов мира.

Жители города и гости были в восторге от праздника и принимали активное участие в играх, конкурсах, танцевали, и не смотря на проливной дождь, все остались до конца праздника. Праздник завершился чаепитием.

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