Автономия татар Бурятии запустила этномарафон «Алмагачалар», посвященный татарам-переселенцам из Поволжья в Бурятию

70 лет назад по Всесоюзной программе переселения для освоения целинных земель и развития сельского хозяйства в Усть-Кяхту из Татарии приехали переселенцы-татары. По архивным данным из всех переселенцев в Бурятию по этой программе (с 1935 до середины 1960-х гг.) около 70% (более 20 тыс. чел.) составили татары. В год цифра доходила в среднем до 400–600 семей.

Татары приехали не с пустыми руками, они привезли семена овощей, саженцы яблонь и других плодовых деревьев, посадили в селе прекрасный сад. Тогда-то и появилась в приграничном с Монголией селе Усть-Кяхта красивая улица Садовая.

Татарские старейшины с благодарностью вспоминают, что «новая жизнь у них началась в гостеприимной и солнечной Бурятии, которая накормила всех досыта хлебом», а дети переселенцев говорят, что в интернациональной Усть-Кяхте живут самые лучшие люди на земле.

В 2017 году, услышав эту душевную историю от главы поселения и депутатов Усть-Кяхты, Автономия татар Бурятии приняла решение провести Байкальский Сабантуй в этом замечательном селе. Сельчане дружно выходили на субботники, собирали деньги на пошив первых костюмов «для своих татарочек», вместе заложили новый сад, высадив более 600 саженцев и на одном дыхании провели незабываемый республиканский Сабантуй.

В 2019 году проект татарской автономии «Алмагачлар – яблоньки Усть-Кяхты» получил поддержку Президента Республики Татарстан. По поручению Р.Н. Минниханова село посетил заместитель премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

За последние четыре года в многонациональной Усть-Кяхте произошли огромные изменения. Создан Татарский центр культуры, пошиты национальные костюмы, оборудован кабинет родного языка, приобретены татарские народные инструменты и бытовая техника. Осенью 2021 Автономия татар Бурятии года при поддержке Всемирного Конгресса татар начинает строительство татарской усадьбы «Алмагачлар» в Усть-Кяхте с возможностью ее круглогодичного использования.

В связи с этим историческим событием был запущен марафон по сбору старинных экспонатов, предметов татарского быта (узорных полотенец, подушек, ковриков, посуды, мебели и др.) для музея-усадьбы. Любой житель республики и из других регионов нашей страны может принять участие в этом благом деле. Дар от каждой семьи музею будет внесен в реестр музейных экспонатов с фамилией дарителя.

Призываем всех желающих присоединиться к созданию уникального музея-усадьбы татарского быта «Алмагачалар Усть-Кяхты» для знакомства местного населения и туристов с культурой, языком, традициями и национальной кухней татарского народа, а также для проведения культурных мероприятий жителей села.

Пусть возрождаются традиции, оживает дух предков и цветет яблоневый сад, наполняя все улицы села ароматом цветущих яблонь!

Музей находится на ул. Советская 32.

Тел. Главы Администрации с.Усть-Кяхта (830142) 96-2-35, моб.89247525980 Аносова Елена Петровна.

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