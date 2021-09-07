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Правительство Новосибирской области поддерживает Всемирную акцию «Татарча диктант»

Правительство Новосибирской области поддерживает Всемирную акцию «Татарча диктант»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Соотечественники, Акция “Татарча диктант”, 07.09.2021 0 4

С 10 по 12 сентября пройдет всемирная образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант». С каждым днем география участников и желающих поддержать данную акцию становится все больше и больше. На имя Председателя Национального Совета В.Г. Шайхразиева активно поступают письма с желанием оказать содействие в проведении данной акции.
Как отметила Министр культуры Новосибирской области Н.В. Ярославцева, “Правительство Новосибирской области поддерживает данную акцию и готово принять участие в ее реализации на территории Новосибирской области.
В настоящее время проведение мероприятия запланировано 12 сентября 2021 года на площадке государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирский областной татарский культурный центр», а также 11 сентября 2021 года в местах компактного проживания татар на 9 площадках в 7 муниципальных районах области: Барабинском, Убинском, Куйбышевском, Колыванском, Кыштовеком, Татарском и Усть-Таркском”.

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