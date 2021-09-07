X Международный театральный фестиваль современной национальной драматургии им. К. Тинчурина пройдет в Казани

С 15 по 20 сентября пройдет очередной X Международный театральный фестиваль современной национальной драматургии имени К.Тинчурина, посвященный Году Родных языков и Народного единства.

Республиканский театральный фестиваль имени Карима Тинчурина был создан в 1991 году по инициативе Министерства культуры Республики Татарстан. В 2014 году Фестиваль приобретает статус Международного. Проводится при поддержке Министерства культуры РТ, Союза театральных деятелей РТ.

Целью проведения Международного театрального Фестиваля является:

Укрепление межнациональных и межтеатральных связей;

Обмен опытом с коллегами из разных театров;

Сохранение и популяризация национальной современной драматургии на территории РФ, Ближнего и Дальнегозарубежья;

Выявление молодых драматургов.

В этом году в фестивале примут участие: Татарский государственный театр драмы и комедии им. К.Тинчурина, Татарский государственный Академический театр им. Г.Камала, Башкирский государственный Академический театр драмы им. М.Гафури, Казанский государственный театр юного зрителя, Марийский национальный театр драмы им. М.Шкетана, Татарский государственный театр кукол “Экият”, Казанский татарский государственный театр юного зрителя им. Г.Кариева, Набережночелнинский государственный татарский драматический театр им. А.Гилязова, Нижнекамский государственный татарский драматический театр им. Т.Миннуллина, Буинский государственный драматический театр, Театральная площадка “MOÑ”, Творческая мастерская “GRANART” (Нижний Новгород).

Особенностью X Международного театрального фестиваля современной национальной драматургии имени Карима Тинчурина являются тематические встречи с известными драматургами современности и театральными критиками:

1. Председатель Союза писателей РТ, лауреат Государственной премии им. Г.Тукая, драматург – Ркаил Зайдулла;

2. Драматург – Мансур Гилязов;

3. Драматург, номинант Российской национальной театральной премии “Золотая маска” – Олжас Жанайдаров;

4. Русский писатель, драматург, поэт – Дмитрий Данилов;

5. Российский журналист и писатель, дважды лауреат Национальной литературной премии “Большая книга” – Шамиль Идиатуллин;

6. Переводчик, руководитель Театральной платформы Ельцин Центра – Наталья Санникова;

7. Театровед, театральный критик, президент Фонда Олега Ефремова и Международного театрального фестиваля “ПостЕфремовское пространство” – Анастасия Ефремова;

8. Директор АНО “Творческое объединение “Ап-арт”, председатель экспертного совета фестиваля негосударственных театров “Рождественский парад”, член номинационного совета Высшей театральной премии Санкт-Петербурга “Золотой Софит” – Александр Платунов;

9. Главный редактор журнала “Петербургский театрал”, член экспертного совета по негосударственным театрам Высшей театральной премии Санкт-Петербурга “Золотой софит”, куратор образовательного проекта “Идея-клуб” – Владимир Кантор.

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