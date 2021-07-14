Поможем всем миром!

Крупный пожар начался в деревне Каракуль 6 мая. Огонь уничтожил 25 строений, среди них продуктовый магазин, жилые дома и пр. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов пожертвовал лишившимся домов омичам 3 миллиона рублей, еще 2 миллиона было выделено Правительством Омской области, вдобавок, определенную сумму удалось собрать усилиями татарских общественных организаций и неравнодушных людей. Всего для восстановления деревни было собрано около 10 миллионов. Среди тех, кто оказывал материальную помощь, есть наши соотечественники, проживающие в Австралии и Турции.

Перевод любой суммы можно осуществить на сайте http://tatarstan-omsk.ru/ нажав на кнопку «Сделать пожертвование». В назначении платежа обязательно укажите «Добровольное пожертвование пострадавшим при пожаре в д. Каракуль».

Либо выполнить перевод по следующим реквизитам:

Общественная организация Региональная татарская национально-культурная автономия Омской области «Маданият» (ООРТНКА ОО «Маданият»)

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