Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Омскую область

Заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Габтелгаязовича Шайхразиева в аэропорту города Омска встретили заместитель Председателя Правительства Омской области, министр региональной политики и массовых коммуникаций Михаил Михайлович Каракоз, председатель Омской областной национально-культурной автономии татар “Маданият” Радик Минигалиевич Миниханов.

Сегодня председатель Национального Совета посетит татарское село с 360-летней историей-Каракуль. Здесь пройдет торжественное мероприятие. Напомним, что 6 мая 2021 года в с. Каракуль произошел крупный пожар, в результате которого сгорели дома.

Соотечественникам, оставшимся без крова, помогали татары из разных уголков мира. Также мы писали о материальной поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова в размере 3 миллионов рублей. Губернатор Омской области также оказал материальную поддержку в восстановлении домов. В этом году исполняется 360 лет со дня образования села Каракуль Большереченского района.

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев совместно с губернатором Омской области Александром Бурковым примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 360-летию села. Здесь запланированы закладка парка и посадка деревьев.