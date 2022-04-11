Автономия татар Нижегородской области объявила конкурс

Исполком ОО “Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области” (РНКАТНО) совместно с редакцией газеты «Туган як» в рамках культурно-просветительского проекта «Нигеземә кайтып барам» – «Возвращение к истокам» объявляет областные Творческие конкурсы среди населения районов и городов компактного проживания татар:

– Татарские народные сказки

– Татарский орнамент в поделках

– Тукай в наших сердцах (возможны

– Ислам в моей семье.

Возраст участников не ограничен.

Все участникам будут вручены дипломы участника и сувениры. Самые лучшие работы, которых выберет компетентное жюри, по итогу окончания конкурсов будут награждены призами, дипломами победителя и будут опубликованы на сайте ОО “Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области” www.nizgar.ru, в соцсетях, а также в газете «Туган як» и будут выставляться на мероприятиях ОО “Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области”.

Торжественное награждение призеров и их руководителей дипломами и памятными подарками будет проходить на межрайонном итоговом культурно- просветительском мероприятии. Время и место проведения сообщится дополнительно.

При этом необходимо присылать на email: [email protected] чёткое фото самой работы также с описанием (для жюри и для награждения, размещения в соцсетях и газете).

Работы должны быть собственноручные и по всем номинациям обязательно связаны с татарской национальной тематикой (вышивка, вязание, валяние, ткачество, изготовление кукол в татарском костюме, головные уборы, аксессуары, декоративно-прикладное искусство и тд).