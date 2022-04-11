В Азербайджане планируют открыть татарскую школу

Россотрудничество готово открыть татарскую школу имени Каюма Насыри в Азербайджане, помещение уже найдено. Теперь требуется подтверждение от Казанского федерального университета (КФУ). Об этом рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров.

«Со своей стороны мы готовы выделить помещение и все необходимое для того, чтобы эта школа открылась, сейчас необходимы действия от КФУ. Школа точно будет, пока вопрос только во времени, в этом году будем работать над этим», – заявил он.

О перспективе создания такой школы в Азербайджане Ирек Зиннуров заявил еще в августе прошлого года, когда стал гостем проекта «12 этаж».

tatar-inform.ru