17 августа в г. Вышний Волочёк Тверской области прошел региональный круглый стол «Татары: стратегия действия». Главной целью было ознакомить татар, а также представителей других народов с деятельностью Автономии татар Тверской области и документом «Татары: стратегия действия». С речью выступили председатель Автономии Марс Ибрагимов и заместитель председателя Фарит Батыргареев.

В результате круглого стола Автономия татар Тверской области получила поддержку районной администрации Вышнего Волочка в реализации будущих проектов, а также запланировала совместные мероприятия межнационального характера.

В частности Автономия татар Тверской области вышла с инициативой о проведении Фестиваля культуры народов в Тверской области. Администрация Вышнего Волочка не только поддержала данный проект, но и предложила для проведения первого регионального фестиваля свою площадку – город Вышний Волочок.