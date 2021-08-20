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Автономия татар Тверской области вышла с инициативой о проведении Фестиваля культуры народов в Тверской области

Автономия татар Тверской области вышла с инициативой о проведении Фестиваля культуры народов в Тверской области

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 20.08.2021 0 5

17 августа в г. Вышний Волочёк Тверской области прошел региональный круглый стол «Татары: стратегия действия». Главной целью было ознакомить татар, а также представителей других народов с деятельностью Автономии татар Тверской области и документом «Татары: стратегия действия». С речью выступили председатель Автономии Марс Ибрагимов и заместитель председателя Фарит Батыргареев.
В результате круглого стола Автономия татар Тверской области получила поддержку районной администрации Вышнего Волочка в реализации будущих проектов, а также запланировала совместные мероприятия межнационального характера.

В частности Автономия татар Тверской области вышла с инициативой о проведении Фестиваля культуры народов в Тверской области. Администрация Вышнего Волочка не только поддержала данный проект, но и предложила для проведения первого регионального фестиваля свою площадку – город Вышний Волочок.

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