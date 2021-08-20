Хадиуллин призвал усилить контроль над формированием групп с родным языком в детсадах

Усилить контроль над формированием групп с родным языком обучения при комплектовании мест в детсадах призвал глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин. Об этом министр заявил на Республиканском августовском совещании работников образования и науки в Актаныше.

«Прошу усилить контроль за формированием групп с родным языком обучения и воспитания при комплектовании, организацией образовательного процесса в них, принять меры по их кадровому обеспечению», – сказал докладчик.

Хадиуллин убежден, что умение общаться на родном языке является самым важным приобретением ребенка в дошкольном возрасте. «Мы обязаны создавать условия для этого, обеспечить преемственность дошкольного и общего образования в сохранении языковой среды, организовать грамотную разъяснительную работу с родителями», – подчеркнул он.

В Татарстане создана эффективная система билингвального образования дошкольников. Во всех детских садах реализуются программы обучения детей двум государственным языкам. На сегодня становятся актуальными задачи полилингвального образования детей, начиная с дошкольного возраста.

Надежда Гордеева

tatar-inform.ru