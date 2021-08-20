Минниханов поприветствовал участников августовского совещания

Сегодня в Актаныше проходит пленарное заседание республиканского августовского совещания работников образования и науки «Современное образование в Республике Татарстан – возможности для каждого».

Почетные гости мероприятия – Президент РТ Рустам Минниханов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Выступая с приветственным словом, Рустам Минниханов отметил, что развитие системы образования является одним из приоритетных направлений деятельности республики.

«Год в Российской федерации и в Республике Татарстан объявлен Годом науки и технологий. В республике разрабатывается комплексная программа развития научно-образовательного комплекса на 5 лет. В целях сохранения и развития родных языков, культуры и традиций народов, проживающих в Татарстане, укрепления многонационального народа этот год объявлен Годом родных языков и народного единства. Важную роль в формировании патриотизма, любви к родному краю и языку отводится системе образования», – сказал он.

Миннеханов также напомнил, что 1 сентября текущего года в Актаныше откроется полилингвальная гимназия-интернат «Адымнар», которая войдет с состав сети полилингвальных комплексов, создаваемых в республике по инициативе первого Президента РТ Минтимера Шаймиева.

В ходе августовского совещания участникам предстоит рассмотреть результаты деятельности педагогических коллективов за прошедший год и определить задачи на предстоящий учебный год.

Диляра БАТРШИНА

magarif-uku.ru