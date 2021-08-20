Стали известны первые финалисты онлайн-шоу «ТАТАРСТАР. Наследие»

18 августа у народного онлайн-шоу «ТАТАРСТАР. Наследие» прошел первый полуфинал. Первыми финалистами шоу стали 18-летняя Гульфия Назарова из города Салават и 11-летняя Ольга Мамина из Челябинска.

Организаторы сообщают, что финалистами станут 10 участников. Призеры получат в качестве выигрыша телефоны – iPhone различных моделей.

Всего в третьем сезоне онлайн шоу «ТАТАРСТАР. Наследие» было 6 отборочных этапов. Участники со всей России подали 1124 заявки. Допустили только 60 из них, а в полуфинал прошел 31 человек.

В этом сезоне нужно было исполнить песни на татарском языке, станцевать под татарскую песню или прочитать стихотворение на татарском языке.

Выпуск первого полуфинала шоу набрал более 225 000 просмотров во ВКонтакте и в Одноклассниках. Впереди зрителей ждут 4 полуфинала, а финал состоится 19 сентября.

Ближайший второй полуфинал шоу состоится в прямом эфире 25 августа в 19:00 в сообществе онлайн шоу «ТАТАРСТАР», в официальном сообществе Республики Татарстан.

Лейсан Авзалова

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